Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 19.01.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 19 января 2024 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 24 °С

• атмосферное давление 750 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 81 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Матросова 35 с 9 час до оконч

Дзержинского 56-3п с 9 до 12 часов

Гайдара 17-2п,К.Маркса 4-12п с 9 до 13 часов

К.Маркса 11-3п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Матросова 35 с 9 час до оконч

Дзержинского 56-3п с 9 до 12 часов

Гайдара 17-2п,К.Маркса 4-12п, Гайдара 20-2п с 9 до 13 часов

К.Маркса 11-3п с 10 до 13 часов

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения информацию:

С 17.01.2024 г. по 27.01.2024 г. в р-не д. № 9 по ул. Музрукова будут организованы ремонтные работы теплосети. Движение на данном участке автомобильной дороги будет перекрыто от ул. Комсомольской до пр. Ленина.

Просим водителей использовать объездные пути при организации движения.

Вниманию руководителей организаций!

В связи с большой снеговой нагрузкой, образованием наледи, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрушением кровли зданий и сооружений, увеличением травматизма среди населения, увеличением количества ДТП, предлагается:

-организовать работу и контроль за выполнением мероприятий по очистке крыш зданий жилого, административного, производственного назначения, в том числе широкопролетных сооружений, остановочных комплексов от снега и наледи, очистке и посыпке тротуаров и дорог.

Уважаемые озерчане!

Высока вероятность образования наледи на крышах домов и внезапного схода снежных масс на тротуар.

Просьба быть внимательными, и не парковать транспортные средства под кровлей домов, всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. Будьте осторожны при передвижении под кровлей домов.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 600-П от 03.11.2023 г пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области завершен 10 ноября 2023 года.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 19 января 2024 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, слабая изморозь. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 21-26°, при прояснении до минус 30°, в горах минус 18-23°, днём минус 11-16°, в горах минус 6-11°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при осадках, гололедных явлениях и метелях, а также из-за обильного образования водяных паров на выходе выхлопных систем и выхода из строя узлов, и агрегатов автомобилей при низких температурах, и нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий

4. ЖКХ: Прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики в связи с изношенностью инженерных сетей и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

8. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 204 обращения.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/56929/