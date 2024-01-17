В центре внимания. Купание в крещенской купели 18 января 2024 года.

В Озёрске в ночь с 18 на 19 января празднование Крещения Господня по традиции сопровождалось омовением в ледяной купели на озере Иртяш в районе пляжа «Нептун». Несмотря на поистине крещенский мороз, этот народный обычай собрал вокруг проруби немало озерчан-экстремалов, пожелавших окунуться в освящённую иордань. Церковный чин совершил настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин. Для переодевания и обогрева участников купаний прямо на льду установили отапливаемые палатки, провели освещение. У проруби дежурили муниципальные спасатели, бригады скорой помощи и полицейские патрули. По данным представителей дежуривших служб, в массовом мероприятии приняли участие порядка трёхсот человек. Фактов противоправных действий и несчастных случаев не зарегистрировано. На данный момент купание в указанном месте запрещено.

О том, как прошло это событие, – в нашей видеозарисовке.

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