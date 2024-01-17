Афиша с 22 по 28 января 2024 года.

В России популярны шутки о том, что у некоторых елки в квартире стоят до весны. Понятно, что живая ель вскоре начинает осыпаться и ее необходимо убрать, но с искусственной такого не происходит. Однако медики не рекомендуют оставлять ненастоящую елку после старого Нового года. Подробнее