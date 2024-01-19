«Рождественское чудо» от атомщиков.

Команда Совета молодежи «Маяка» вместе с Объединенным советом обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ по традиции провели акцию «Рождественское чудо». Молодежь посетила воспитанников детского дома города Касли и предложила им уникальную возможность познакомиться с Производственным объединением «Маяк» и узнать об атомной отрасли.

Мероприятие было организовано в нескольких форматах. Для подростков была подготовлена увлекательная атомная игра, ребята отгадывали ребусы и решали разные задания, связанные с деятельностью «Маяка». Такой подход позволил им узнать новую информацию легко и доступно.

Для малышей были организованы творческие мастер-классы, на которых они могли собрать огромный пазл в виде атома или изобразить своё видение атомной отрасли при помощи ярких красок и пластилина. Это была не только интеллектуальная, но и креативная занятость для детей.

Кульминацией встречи стало театрализованное представление - Дед Мороз, Снегурочка и лесные звери поздравили ребят с Новым годом, пели песни, водили хоровод и вручили подарки детворе.

Выражаем огромную благодарность сотрудникам ФГУП «ПО «Маяк», студентам и преподавателям ОТИ НИЯУ МИФИ, коллективу МБУ «Парк культуры и отдыха», работникам библиотеки семейного чтения (по адресу б. Гайдара 22а) и неравнодушным жителям города, которые приняли участие в акции и совместно собрали много новогодних подарков для деток.

Важно помнить, что будущее зависит от нашей молодежи, и именно светлые и добрые поступки дают правильные жизненные ориентиры и помогают обществу стать лучше!

Источник: https://vk.com/molodezh_mayak