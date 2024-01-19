МЧС предупреждает о непогоде в Челябинской области с вечера 21 января.

«От Челябинского Гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях: 22 января в отдельных районах ожидаются снег, местами – сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица», – говорится в комментарии.

С 23.00 21 января до 20.00 22 января, по прогнозам специалистов, выпадет от 1 до 7 мм снега на всей территории региона.

Чрезвычайное ведомство призывает скорректировать планы и отказаться от поездок на дальние расстояния.

Добавим, в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области из-за непогоды уже закрыт для большегрузов и пассажирских автобусов участок федеральной трассы М-5 «Урал».

По информации оперслужб, 21 января закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194+500 (населенный пункт Северное) по 1456 км (транспортная развязка в Уфе). Причина – сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

https://dostup1.ru/society/MChS-preduprezhdaet-o-nepogode-v-Chelyabinskoy-oblasti-s-vechera-21-yanvarya_172606.html