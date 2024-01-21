Магнитная буря настигнет Землю 23 января.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН опубликовали прогноз, согласно которому во вторник ожидается магнитная буря уровня G1.

Астрофизики прогнозируют, что 5-ти баллов (слабая буря) вспышка достигнет завтра утром, а до и после этого события в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. После этого магнитный фон нормализуется.

Напомним, максимальный уровень обозначается как G5 – 9 баллов.

Во время магнитной бури у некоторых людей может ухудшаться самочувствие: появляется головная боль, могут случаться гипертонические кризы, приступы аритмии и беспокойства. Следует тщательно следовать всем рекомендациям лечащего врача.

https://dostup1.ru/society/Magnitnaya-burya-nastignet-Zemlyu-23yanvarya_172619.html