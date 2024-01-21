120 тысяч сертификатов на допобразование оформили в Челябинской области в 2023 году.

В 2023 году в Челябинской области сертификат на дополнительное образование оформили порядка 120 тысяч детей, посещавших различные кружки и спортивные секции. Тогда в среднем номинал сертификата составлял 5900 рублей. В этом году сумма возросла в среднем до 14800 рублей, сообщила в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Номинал сертификата для каждой из территорий различается и зависит от нормативных затрат. Сейчас муниципалитеты продолжают работу по определению номиналов и формированию соцзаказов на 2024 год, которые будут действовать на протяжении 2024 года. На данный момент актуальный номинал сертификата на допобразование определен для 11 муниципалитетов. В среднем его размер составил 14800 рублей. Остальные территории должны завершить этот процесс до конца января»,

— сообщила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор напомнила о том, что оформлять сертификаты можно, обучаясь как в государственных, так и частных учреждениях дополнительного образования. При этом такое учреждение должно входить в реестр исполнителей государственных услуг.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/120-tysyach-sertifikatov-na-dopobrazovanie-oformili-v-chelyabinskoy-oblasti-v-2023-godu/