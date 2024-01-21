Супруги из Озерска лишились 420 тысяч рублей, испугавшись отключения сотовой связи.

В Озерске после общения с мошенниками супружеская пара лишилась 420 тысяч рублей. Для их обмана злоумышленники использовали многоступенчатую схему.

В Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск 50-летняя потерпевшая рассказала, что сначала ей позвонил «представитель сотовой компании» и для продления договора на обслуживание сим-карты запросил код из смс-сообщения, который женщина сообщила.

После этого мошенники отправили поддельное сообщение от портала Госуслуг о том, что был совершен вход в личный кабинет, и номер, по которому можно связаться. Позвонившей по указанному номеру озерчанке сообщили, что аккаунт уже заблокирован, но чтобы обезопасить денежные средства, их необходимо перевести на «зеркальный счёт».

Следуя указаниям собеседника, супруги сняли личные накопления и перевили на счет злоумышленников. Таким образом, семья лишилась 420 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Сотрудники полиции напоминают о проявлении бдительности при общении с незнакомыми людьми по телефону, кем бы они себя не называли – сотрудником банка или правоохранительных органов, представителем оператора сотовой связи или портала Госуслуг.

Ни при каких обстоятельствах не передавайте незнакомцам коды из телефонных сообщений и другую конфиденциальную информацию. Не переводите деньги на неизвестные счета по указанию незнакомцев. Так действуют только мошенники.