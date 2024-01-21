В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с использованием СБП.

В России набирает популярность новая мошенническая схема с использованием «Системы быстрых платежей». Стать ее жертвой можно, приобретая товары онлайн. Подробнее рассказали в пресс-службе МВД России.

Суть обмана такова: покупатель оставляет заявку на сайте на приобретение товара, после чего с ним связывается якобы представитель магазина. Он сообщает, что товар есть и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через «Систему быстрых платежей» по QR-коду. Как только покупатель соглашается, ему отправляют ссылку. Оплата проходит, и продавец перестает выходить на связь.

«Реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учетные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы»,

— уточнили в ведомстве.

Покупателям рекомендуют не переходить по ссылкам, которые заманивают акциями и подарками, а также не сохранять в личных кабинетах данные карт. Кроме того, общаться со службами поддержки онлайн-магазинов необходимо на официальных сайтах или в официальных приложениях, а не в мессенджерах.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-mvd-predupredili-o-novoy-moshennicheskoy-skheme-s-ispolzovaniem-sbp/