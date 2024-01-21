Водителей-нарушителей в Челябинской области ловят с помощью дронов.

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушителей, которые выезжают на полосу встречного движения на участках, где обгон запрещен, с помощью дронов. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе.

«Применение новых технологий направлено на сокращение количества ДТП со смертельным исходом по причине выезда на встречную полосу»,

— уточнили в областной Госавтоинспекции.

Таким образом, избежать наказания тем, кто ведет себя по правилам лишь перед камерами, теперь не получится.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/voditeley-narushiteley-v-chelyabinskoy-oblasti-lovyat-s-pomoshchyu-dronov/