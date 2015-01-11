21 января в СК «Авангард» состоялся открытый командный Кубок Озёрского городского округа по настольному теннису.

В соревнованиях приняли участие восемь команд (по два человека) из Вишневогорска, Снежинска и Озёрска, всего 16 спортсменов. По условиям турнира ограничений по возрасту не было, тем не менее, можно отметить, что самой молодой участнице из Озерска Виталине Якимовой 22 года, а самому опытному спортсмену из Вишневогорска Валерию Постникову – 61 год.

Для того, чтобы принять участие в соревнованиях требуется желание и определённый уровень подготовки. Как отмечают организаторы Кубка, спортсменов собирается на площадке не так много, но это именно те люди, которые по-настоящему увлечены настольным теннисом, которые постоянно принимают участие в городских соревнованиях. Кроме того, Озерск является лидером в этом виде спорта среди близлежащих соседних городов, и спортсмены с радостью приезжают сюда посоревноваться и повысить свой уровень подготовки.

Итоги командного Кубка Озёрского городского округа по настольному теннису:

1 место – команда «Дружба» Султанов Тимур (Озёрск), Кацай Артур (Снежинск)

2 место – команда «Озёрск-2» Фазылов Сергей, Василина Ольга

3 место – команда «Озёрск-1» Зеленин Андрей, Лобанов Александр

Призёры и победители кубка были отмечены медалями.

Федерация настольного тенниса благодарит Управление по физической культуре и спорту и МБУ "Арена" за помощь в организации и проведении традиционного турнира. Следующий раз спортсмены встретятся на площадке в феврале 2024 года на открытом Чемпионате Озерского городского округа.

Информация и фото федерации настольного тенниса Озерского городского округа.