25 января жителей Озерска приглашают познакомиться с предконцепцией благоустройства городского пруда.

В 2024 году Озерск будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с территорией городского пруда. Проектная команда siburbanlab.ru совместно с администрацией разработала предконцепцию проекта.
Было сделано:
- проведён анализ территории,
- закончено социологическое исследование,
- сформирована предконцепция проекта.
Познакомиться с предконцепцией проекта городского пруда можно будет 25 января в 17:00 часов в читальном зале городской библиотеки (ул. Советская, 8)
Принять участие в обсуждении могут все желающие. Также присоединиться к обсуждению можно онлайн по ссылке в Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83892993054?pwd=NlB4UHVyYnZXbWYyWWZKcmxXYk1NZz09
Идентификатор конференции: 838 9299 3054
Код доступа: 303667