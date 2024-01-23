В Озерске подходит к завершению акция «Елки в дело».

Организаторы акции «Елки в дело», при поддержке отдела охраны окружающей среды администрации, перешли к следующему этапу – началась переработка елочек в крошку. Площадка для переработки елок была организована на территории Детского эколого-биологического центра.

Акция направлена на сбор и дальнейшую переработку живых новогодних елок. Все собранные елки и сосны были перевезены на место переработки работниками ООО ТК «Чистый город», где были измельчены в крошку индивидуальным предпринимателем Оксененко В.В., предоставившим для этого специальную технику.

В процессе переработки елок участвовали Александр Гаврилов, Екатерина Гаврилова и волонтеры отряда «Помогаторы».

Заместитель директора Детского эколого-биологического центра Ольга Смирнова пояснила, что щепа, полученная в процессе утилизации, будет использоваться для подстилки животным: кроликам, лошадям, верблюду. А зеленые веточки, богатые витаминами, послужат кормом для кенгуру, белок, лошадей, верблюда, а также используются в вольерах для птиц. Экологическая акция позволила эффективно и правильно утилизировать использованные новогодние ели, а также поддержать надлежащий порядок на контейнерных площадках.

Муниципальные экологи выражают благодарность всем организаторам и участникам акции «Елки в дело».

Акция «Ёлки в дело» в Озерске будет завершена 28 января.

Информация и фото отдела охраны окружающей среды администрации округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56963/