В Озёрске пройдёт плановая проверка сирен.

Сотрудники полиции напоминают жителям Озерского городского округа о сроках и порядке привлечения лица к административной ответственности по частям 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Подробнее
Организаторы акции «Елки в дело», при поддержке отдела охраны окружающей среды администрации, перешли к следующему этапу – началась переработка елочек в крошку. Площадка для переработки елок была организована на территории Детского эколого-биологического центра. Подробнее
В 2024 году Озерск будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с территорией городского пруда. Проектная команда siburbanlab.ru совместно с администрацией разработала предконцепцию проекта. Подробнее
В соревнованиях приняли участие восемь команд (по два человека) из Вишневогорска, Снежинска и Озёрска, всего 16 спортсменов. По условиям турнира ограничений по возрасту не было, тем не менее, можно отметить, что самой молодой участнице из Озерска Виталине Якимовой 22 года, а самому опытному спортсмену из Вишневогорска Валерию Постникову – 61 год. Подробнее