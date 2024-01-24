В Озёрске пройдёт плановая проверка сирен.

В соревнованиях приняли участие восемь команд (по два человека) из Вишневогорска, Снежинска и Озёрска, всего 16 спортсменов. По условиям турнира ограничений по возрасту не было, тем не менее, можно отметить, что самой молодой участнице из Озерска Виталине Якимовой 22 года, а самому опытному спортсмену из Вишневогорска Валерию Постникову – 61 год. Подробнее