В Совете ветеранов состоялась встреча, посвящённая подвигу ленинградцев.

Глава округа Евгений Щербаков и председатель Совета ветеранов Иван Гашев вручили жителям Озерска памятные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

– Вы героический пример людей, которые своими глазами видели войну, людей, которые пережили блокаду Ленинграда. Вы моральная опора для современного поколения. Мы все знаем, какой ценой далось снятие блокады, и этот подвиг забывать нельзя. Желаю вам здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, и чтобы родные всегда были рядом с вами, – обратился к ветеранам Евгений Щербаков.

В Озерском городском округе проживает восемь бывших маленьких ленинградцев, для которых детство совпало с войной, блокадой, эвакуацией.

С 2006 года по Указу Президента России Владимира Путина, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

В силу преклонного возраста и по состоянию здоровью не все ветераны-блокадники смогли присутствовать на встрече. Представители Совета ветеранов поздравят их на дому и передадут юбилейные награды.

Жители Озерского городского округа, которые в годы войны находились в блокадном Ленинграде:

Важенина Тамара Васильевна

Кочерова Валентина Ивановна

Матющенко Зинаида Петровна

Пакина Валентина Борисовна

Сергеева Галина Федоровна

Скуковский Геннадий Михайлович

Стаканова Тамара Васильевна

Тягушева Нина Васильевна

Фролова Наталья Сергеевна

– Эта памятная медаль для меня – напоминание о наших предках, которые отстояли Ленинград, отстояли нашу Родину. Это напоминание о подвиге, который они совершили, – говорит Геннадий Михайлович Скуковский.

Напомним, 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в 10:00 часов на площади у мемориала "Вечный огонь" состоится памятное мероприятие, к участию в котором приглашаются жители округа.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/57019/