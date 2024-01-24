В Совете ветеранов состоялась встреча, посвящённая подвигу ленинградцев.

Глава округа Евгений Щербаков и председатель Совета ветеранов Иван Гашев вручили жителям Озерска памятные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
– Вы героический пример людей, которые своими глазами видели войну, людей, которые пережили блокаду Ленинграда. Вы моральная опора для современного поколения. Мы все знаем, какой ценой далось снятие блокады, и этот подвиг забывать нельзя. Желаю вам здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, и чтобы родные всегда были рядом с вами, – обратился к ветеранам Евгений Щербаков.
В Озерском городском округе проживает восемь бывших маленьких ленинградцев, для которых детство совпало с войной, блокадой, эвакуацией.
С 2006 года по Указу Президента России Владимира Путина, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
В силу преклонного возраста и по состоянию здоровью не все ветераны-блокадники смогли присутствовать на встрече. Представители Совета ветеранов поздравят их на дому и передадут юбилейные награды.
Жители Озерского городского округа, которые в годы войны находились в блокадном Ленинграде:
Важенина Тамара Васильевна
Кочерова Валентина Ивановна
Матющенко Зинаида Петровна
Пакина Валентина Борисовна
Сергеева Галина Федоровна
Скуковский Геннадий Михайлович
Стаканова Тамара Васильевна
Тягушева Нина Васильевна
Фролова Наталья Сергеевна
– Эта памятная медаль для меня – напоминание о наших предках, которые отстояли Ленинград, отстояли нашу Родину. Это напоминание о подвиге, который они совершили, – говорит Геннадий Михайлович Скуковский.
Напомним, 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в 10:00 часов на площади у мемориала "Вечный огонь" состоится памятное мероприятие, к участию в котором приглашаются жители округа.
Фото Александра Абросимова.