Ответственность за неуплату административных штрафов.

Сотрудники полиции напоминают жителям Озерского городского округа о сроках и порядке привлечения лица к административной ответственности по частям 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

По общему правилу части 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в соответствий с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ является административным правонарушением и влечет административную ответственности в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Информацию об имеющихся неоплаченных административных штрафах можно получить:

- в режиме онлайн на портале Госуслуги;

- в отделе ГИБДД по адресу: проспект Ленина 94;

- в административной группе по адресу: Привокзальный переулок 7а, кабинет 207.

Уважаемые граждане, не забывайте своевременно оплатить штраф!