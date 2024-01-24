ПОЕДИМ. Ассорти из куриного филе.

Готов к просмотру первый в 2024 году выпуск кулинарной программы «Поедим»!

За время существования нашей программы чего мы только не жарили, парили, варили…в том числе и из самого популярного и максимально доступного куриного филе, которое и в этот раз было мастерски приготовлено шеф-поваром ресторана «Чин-Чин» Алексеем Шкуриным. Смотрим, что на этот раз придумал Алексей и оставляем свои отзывы!

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