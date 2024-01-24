Самыми популярными именами новорожденных в Челябинской области стали София и Михаил.

Председатель Государственного комитета по делам ЗАГС в Челябинской области Людмила Рерих назвала самые популярные имена, которые давали детям в 2023 году.

У девочек в пятерку лидеров вошли имена София (693 девочки), Ева (544), Виктория (478), Анна (478) и Мария (455), а среди редких женских имен отмечены Матрена, Степанида, Алевтина и Агриппина.

У мальчиков самыми популярными по итогам года стали имена Михаил (679 мальчиков), Артем (658), Александр (618), Матвей (581) и Лев (451). Среди редких мужских имен фигурируют Терентий, Дорофей, Потап, Садко и Кузьма.

Кроме того, Людмила Рерих привела общие цифры по новорожденным. В 2023 году на Южном Урале родилось 30 424 ребенка, что на 770 малышей меньше, чем годом ранее. При этом мальчиков было на 6% больше, чем в 2022 году. Чаще всего мальчики появлялись на свет в марте и в августе.

По данным ЗАГСов, в 2023 году на Южном Урале 372 двойни и 5 троен.

При этом в 3 семьях появился на свет 12-й по счету ребенок, в 4 семьях — 11-й ребенок, в 5 семьях — 10-й и в 12 семьях — 9-й ребенок.

Между тем на днях в роддоме клиники ЮУГМА родился малыш‑богатырь весом более 5 килограммов, да и рост у ребенка внушительный — 61 сантиметр.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/samymi-populyarnymi-imenami-dlya-novorozhdennykh-v-chelyabinskoy-oblasti-stali-sofiya-i-mikhail/