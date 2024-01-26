Ну губке для посуды может жить кишечная палочка.

Тот, кто решил использовать поролоновые губки для мытья посуды, наверняка не думал, сколько патогенов может уместиться на этом маленьком пористом кусочке. Современные ученые посчитали: за семь дней на губке микроорганизмы развиваются весьма интенсивно, их становится в 200 тысяч раз больше, чем бывает на сиденье в туалете.

«Пористой структуре удается хорошо вбирать в себя частицы еды и жиров, что и обеспечивает питательную среду бактериям. Губка может стать местом обитания энтеробактерий и колиформных бактерий, в том числе кишечной палочки; она бывает заселена стафилококком, дрожжами и плесенью. Это случается не только со старыми губками, но и с теми, что используются от нескольких дней»,

— сообщают специалисты.

Для сохранения здоровья следует менять губку каждую неделю, причем для раковины выделяют отдельную, своя губка положена и овощам с фруктами. Еще безопаснее мыть посуду синтетической пластмассовой щеткой: она лучше дезинфицируется.

https://www.1obl.ru/news/zdorov/nu-gubke-dlya-posudy-mozhet-zhit-kishechnaya-polochka/