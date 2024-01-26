Синоптики предупреждают о туманах в Челябинской области – введен желтый код погодной опасности.

Сообщается, ночью 29 января в регионе будет минус 15-20, на юге – до 26 мороза. Днем в понедельник ожидается минус 6-11, на юге – до 14 градусов.

В ближайшие сутки переменная облачность, в отдельных районах прогнозируются туманы, изморозь. При переменной облачности ночью преимущественно без осадков, завтра днем небольшой снег локально в горах. Ветер западной четверти 2-7 м/с.

Водителям в таких условиях следует быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. Пешеходам напомнили о необходимости быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Добавим, желтый уровень погодной опасности, означающий «погода потенциально опасна», будет действовать до 12 часов 29 января.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-preduprezhdayut-o-tumanah-v-Chelyabinskoy-oblasti_172859.html