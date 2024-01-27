Федор Конюхов отправился в двухнедельное путешествие по ОАЭ.

27 января известный путешественник и рекордсмен Федор Конюхов вместе с приморским предпринимателем Иваном Молчановым отправился в экспедицию «Через Семь Эмиратов» по ОАЭ. За две недели он и его команда планируют преодолеть на верблюдах 560 километров. Маршрут проложен через Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас эль-Хайма, Аджман, Фуджейра и Умм эль-Кайвейни, сообщается в телеграм-канале путешественника.

«Старт состоялся в городе Аль-Эйн столичного Эмирата Абу-Даби на рассвете. Караван идет в светлое время суток со скоростью 30-40 километров в день с привалом на короткий дневной отдых и остановками на закате. Местами стоянок выбраны древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом»,

— говорится в телеграм-канале.

Экспедиция является подготовкой к более масштабному путешествию — Федор Конюхов намерен пересечь Аравийский полуостров от Персидского залива до Красного моря через Саудовскую Аравию.

Целями текущей экспедиции являются укрепление гуманитарного сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, изучение истории освоения Аравийского полуострова и международный обмен опытом в сфере экспедиционной деятельности.

Фото: телеграм-канал Федора Конюхова

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/fedor-konyukhov-otpravilsya-v-dvukhnedelnoe-puteshestvie-po-oae/