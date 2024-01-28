Озёрск спортивный. Женский волейбол, мини-футбол, шахматы.

Тот, кто решил использовать поролоновые губки для мытья посуды, наверняка не думал, сколько патогенов может уместиться на этом маленьком пористом кусочке. Современные ученые посчитали: за семь дней на губке микроорганизмы развиваются весьма интенсивно, их становится в 200 тысяч раз больше, чем бывает на сиденье в туалете. Подробнее