Озёрск спортивный. Женский волейбол, мини-футбол, шахматы.

27 января известный путешественник и рекордсмен Федор Конюхов вместе с приморским предпринимателем Иваном Молчановым отправился в экспедицию «Через Семь Эмиратов» по ОАЭ. За две недели он и его команда планируют преодолеть на верблюдах 560 километров. Подробнее
Тот, кто решил использовать поролоновые губки для мытья посуды, наверняка не думал, сколько патогенов может уместиться на этом маленьком пористом кусочке. Современные ученые посчитали: за семь дней на губке микроорганизмы развиваются весьма интенсивно, их становится в 200 тысяч раз больше, чем бывает на сиденье в туалете. Подробнее
Сотрудники полиции напоминают жителям Озерского городского округа о сроках и порядке привлечения лица к административной ответственности по частям 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Подробнее
Минувшая неделя порадовала любителей спорта множеством самых разнообразных спортивных мероприятий, по итогам которых мы решили выделить турнир по волейболу среди женских команд, возвращение в Озёрск первой лиги России по мини-футболу и шахматный турнир среди школьных команд.