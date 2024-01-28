Воспитанник «Легиона мастеров» получил путёвку на Первенство России.

27 января в г. Тольятти завершился XXIII турнир по боксу, посвящённый памяти Героя Cоциалистического Труда Н.Ф. Семизорова, на призы Сергея Онищенко и РФСО «Спартак».

В соревнованиях приняли участие 192 боксёра из 29 регионов страны, бои проходили в 12 весовых категориях. Все победители получили именную лицензию на участие в Первенстве России в 2024 году.

Челябинскую область представлял боксёр из г. Озёрска Ренальд Кагарманов (клуб «Легион мастеров»).

В финале Ренальд одержал уверенную победу, тем самым получив путёвку на Первенство России среди спортсменов 19-22 лет. Следует отметить, что наш боксёр в мужском боксе идёт пока без поражений, Ренальд является кандидатом в мастера спорта России.

Тренируется спортсмен под руководством Никулина Дмитрия, Шепелева Дмитрия, Босова Александра, Жигмонт Александра. Первый тренер спортсмена - Владислав Газизов.

Информация и фото клуба "Легион мастеров".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/57034/