Озерчане удачно выступили на 2 этапе кубка России по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов.

24-27 января на горнолыжном комплексе «Банное» в Магнитогорске прошел 2 этап кубка России «Русмастерс» в четырёх дисциплинах: супер-гигант, комбинация, слалом-гигант и специальный слалом.
От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Лыткин Сергей, Логинов Игорь, Зырина Ольга, Зырин Иван.
В своих возрастных группах озерчане заняли первые и призовые места:
Супер-гигант:
Зырина Ольга – 1 место,Лыткин Сергей – 3 место.
Комбинация (супергигант+1 попытка слалома):
Зырина Ольга и Зырин Иван – 2 место,Лыткин Сергей – 3 место.
Слалом гигант:
Зырина Ольга – 1 место,Лыткин Сергей – 2 место
Специальный слалом:
Зырина Ольга – 1 место,Лыткин Сергей – 2 место.
Информация федерации горных лыж Озерска.