Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 31.01.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня среда, 31 января 2024 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 9 °С
• атмосферное давление 735 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 86 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения. Адреса. Время отключения.
1 В сетях холодного водоснабжения:
Комсомольская 18,20,21,23,24,25,27,29, Семенова 8-6п, Музрукова 36, Иртяшская 2-2п с 9 до окончания
Дзержинского 34, Дзержинского 39-1,2,3п-ды, Гайдара 24-7,8п-ды с 9 до 13 часов
К.Маркса 16-1п, Луначарского 21 с 9 до 14 часов
2 В сетях электроснабжения:
Семенова 12-1п с 8ч 30м до окончан
Гайдара 27 с 10 до 15 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Семенова 8-6п, Музрукова 36, Иртяшская 2-2п, Калинина 5 с 9 до окончания
Гайдара 26-8п с 9 до 12 часов
Дзержинского 34, Дзержинского 39-1,2,3п-ды, Гайдара 24-7,8п-ды с 9 до 13 часов
Вниманию озерчан!
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):
31 января на юге Челябинской области и в горных районах ожидается сильный снег*, на отдельных участках дорог гололедица от наката.
*сильный снег 6-19 мм за 12 часов, 22-147% от месячной нормы осадков. Месячная норма осадков 13-27 мм (из них для западных районов 25-27 мм, северных 21-25 мм, центральных 15-19 мм, восточных 13 мм и южных 16-23 мм).
Вниманию руководителей организаций!
В связи с большой снеговой нагрузкой, образованием наледи, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрушением кровли зданий и сооружений, увеличением травматизма среди населения, увеличением количества ДТП, предлагается:
-организовать работу и контроль за выполнением мероприятий по очистке крыш зданий жилого, административного, производственного назначения, в том числе широкопролетных сооружений, остановочных комплексов от снега и наледи, очистке и посыпке тротуаров и дорог.
Уважаемые озерчане!
Высока вероятность образования наледи на крышах домов и внезапного схода снежных масс на тротуар.
Просьба быть внимательными и не парковать транспортные средства под кровлей домов. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. Будьте осторожны при передвижении под кровлей домов.
1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 600-П от 03.11.2023 г пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области завершен 10 ноября 2023 года.
4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 31 января 2024 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно, небольшой снег, местами до умеренного, на юге области и в горах до сильного, на отдельных участках дорог гололедица от наката. Ветер южный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью минус 13-18°, в горах минус 8-13°, днём минус 3-8°, на востоке до минус 13°, на крайнем западе от 0° до минус 5°.
НЯ: 31 января на юге Челябинской области и в горных районах ожидается сильный снег, на отдельных участках дорог гололедица от наката.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агрометеорологическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: Экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: Медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: Оползни и сели не прогнозируются.
Обрушение зданий и сооружений: Повышается вероятность повреждения стен и перекрытий жилых зданий (Р=0,1). Основные причины – нарушение правил эксплуатации газового оборудования
6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
7. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
8. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 120 обращений.