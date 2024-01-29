Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 31.01.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда, 31 января 2024 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 9 °С

• атмосферное давление 735 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 86 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Комсомольская 18,20,21,23,24,25,27,29, Семенова 8-6п, Музрукова 36, Иртяшская 2-2п с 9 до окончания

Дзержинского 34, Дзержинского 39-1,2,3п-ды, Гайдара 24-7,8п-ды с 9 до 13 часов

К.Маркса 16-1п, Луначарского 21 с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения:

Семенова 12-1п с 8ч 30м до окончан

Гайдара 27 с 10 до 15 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Семенова 8-6п, Музрукова 36, Иртяшская 2-2п, Калинина 5 с 9 до окончания

Гайдара 26-8п с 9 до 12 часов

Дзержинского 34, Дзержинского 39-1,2,3п-ды, Гайдара 24-7,8п-ды с 9 до 13 часов

Вниманию озерчан!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

31 января на юге Челябинской области и в горных районах ожидается сильный снег*, на отдельных участках дорог гололедица от наката.

*сильный снег 6-19 мм за 12 часов, 22-147% от месячной нормы осадков. Месячная норма осадков 13-27 мм (из них для западных районов 25-27 мм, северных 21-25 мм, центральных 15-19 мм, восточных 13 мм и южных 16-23 мм).

Вниманию руководителей организаций!

В связи с большой снеговой нагрузкой, образованием наледи, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрушением кровли зданий и сооружений, увеличением травматизма среди населения, увеличением количества ДТП, предлагается:

-организовать работу и контроль за выполнением мероприятий по очистке крыш зданий жилого, административного, производственного назначения, в том числе широкопролетных сооружений, остановочных комплексов от снега и наледи, очистке и посыпке тротуаров и дорог.

Уважаемые озерчане!

Высока вероятность образования наледи на крышах домов и внезапного схода снежных масс на тротуар.

Просьба быть внимательными и не парковать транспортные средства под кровлей домов. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. Будьте осторожны при передвижении под кровлей домов.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 600-П от 03.11.2023 г пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области завершен 10 ноября 2023 года.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 31 января 2024 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно, небольшой снег, местами до умеренного, на юге области и в горах до сильного, на отдельных участках дорог гололедица от наката. Ветер южный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью минус 13-18°, в горах минус 8-13°, днём минус 3-8°, на востоке до минус 13°, на крайнем западе от 0° до минус 5°.

НЯ: 31 января на юге Челябинской области и в горных районах ожидается сильный снег, на отдельных участках дорог гололедица от наката.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агрометеорологическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: Экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: Медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: Оползни и сели не прогнозируются.

Обрушение зданий и сооружений: Повышается вероятность повреждения стен и перекрытий жилых зданий (Р=0,1). Основные причины – нарушение правил эксплуатации газового оборудования

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

8. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 120 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/57049/