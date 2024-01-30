В центре внимания. Презентация предконцепции благоустройства территории вокруг городского пруда.

В 2024 году Озерск будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с концепцией благоустройства территории городского пруда в районе проспекта Карла Маркса. Пруд можно назвать поистине «многострадальным»: его уже пытались благоустраивать, засаживая цветами и растениями, он пережил коммунальную аварию и, между тем, именно здесь в последние годы обустраивается Ледовый городок.

25 января жители Озерска познакомились с предконцепцией благоустройства городского пруда, которую разработала команда Сибирской лаборатории урбанистики совместно с администрацией округа.

На эскизах были заявлены пешеходные и велодорожки, детская игровая зона и зона семейного отдыха, фотозона, беседка, дополнительное озеленение – в общем, всё то, что способно превратить городской пруд в место для отдыха озерчан.