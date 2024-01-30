В центре внимания. «Открой рот-2024» в Озёрске.

27 января известный путешественник и рекордсмен Федор Конюхов вместе с приморским предпринимателем Иваном Молчановым отправился в экспедицию «Через Семь Эмиратов» по ОАЭ. За две недели он и его команда планируют преодолеть на верблюдах 560 километров. Подробнее
Тот, кто решил использовать поролоновые губки для мытья посуды, наверняка не думал, сколько патогенов может уместиться на этом маленьком пористом кусочке. Современные ученые посчитали: за семь дней на губке микроорганизмы развиваются весьма интенсивно, их становится в 200 тысяч раз больше, чем бывает на сиденье в туалете. Подробнее
В седьмой раз в Озёрске любители чтения вслух соревновались в отборочном туре Чемпионата "Открой рот". На состязания заявилось 19 участников от 25 до 72 лет. Среди них были как видавшие виды - то есть тексты - читчики, так и новички. Подробности - в нашем сюжете.