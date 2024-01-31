На Кубке Тюменской области по плаванию в категории «Мастерс» озерские ветераны завоевали 22 медали.

27-28 января проходил II Открытый Кубок Тюменской области по плаванию в категории "Мастерс". Второй год подряд Тюмень принимает у себя сильнейших пловцов России.

Более двухсот спортсменов со всего Урала, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Новосибирска, Новокузнецка, Омска и Томска собрались в столице Тюменской области, чтобы побороться за Кубок.

Девять озерских пловцов-ветеранов приняли участие в этом большом турнире и за два дня соревнований завоевали 22 медали различного достоинства.

Неоднократными победителями стали:

Коновалов Антон на дистанциях 50 и 100 метров брассом и в комбинированной эстафете, Третьякова Татьяна - на 50 метров брассом и дважды в эстафетах -вольным стилем и комбинированной, Каримов Искандер - на 50 метров брассом, 50 метров на спине и в комбинированной эстафете. Шаповал Игорь взял золото на стометровке брассом и стал призёром ещё на трёх дистанциях.

Призёрами турнира стали: Гришин Станислав, выступающий в возрастной категории 70 лет и старше, Двойников Евгений - две серебряных медали и две бронзы. Серебро и бронза в активе у Санникова Антона, серебро – у Розанова Алексея на тяжелейшей дистанции 100 метров баттерфляем и бронза у Сергея Смагина на дистанции вдвое короче.

В итоге Кубок Тюменской области завоевала команда клуба "Уралец-Мастерс", в составе которой выступали пловцы Озерского городского округа.

Информация и фото федерации плавания Озерска.