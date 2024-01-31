Результаты акции «Ёлки в дело – 2024».

Озерские волонтеры «Помогаторы» успешно завершили ежегодную акцию по переработке новогодних елок.

Акция прошла при поддержке отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа и Детского эколого-биологического центра (ДЭБЦ).

156 елочек, пихт и сосен превратились в витаминную добавку для питомцев ДЭБЦ. Кенгурята Плутоша и Аннушка, которые ждут прибавления в семействе, благодарят всех участников.

Муниципальные экологи выражают благодарность социальным партнерам за помощь в транспортировке и измельчении ёлок: ООО ТК «Чистый город», индивидуальному предпринимателю Оксененко Валерию Вячеславовичу, ООО «Уралрегионстрой».

Большое спасибо за труд всем волонтерам-помогаторам:

Бруннер Михаилу

Костенко Стасу

Нигматуллину Роману

Павлову Глебу

Баланцову Савелию

Тренину Георгию

Гаврилову Степану

Раменскому Тихону

Царькову Тимофею

Сатину Алексею

Нехаевой Насте

Яковлевой Насте

Коченковой Вике

Феоктистовой Ане

Алферовой Василисе.

Муниципальные экологи отмечают, что появилась хорошая традиция использовать не только искусственные елки, но и елки, выращенные в горшках, которые можно высадить в весенний период.

Информация отдела охраны окружающей среды.