Южноуральцы могут получить консультацию по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг по единому номеру.

Жители Челябинской области могут получить консультацию по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, узнать статус поданного заявления, уточнить режим работы или предварительно записаться в удобный для посещения офис МФЦ по единому короткому номеру телефона 122 (кнопка 8), сообщает пресс-служба МФЦ Челябинской области.

Эта возможность реализована в регионах страны на основании поручения заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Отметим, что работа многоканального номера 122 была организована в период пандемии по ковидной инфекции, и многим южноуральцам он знаком именно по линии здравоохранения. Постепенно данный номер стал обрастать дополнительным функционалом, но приветственное голосовое меню, что вы позвонили в единую службу оперативной помощи гражданам Министерства здравоохранения Челябинской области, закрепилось. Это не должно смущать граждан, ведь главное, что теперь по данному номеру можно уточнить вопросы по услугам МФЦ Челябинской области – звонок на номер 122 бесплатный.

Набирая короткий номер телефона 122 (кнопка 8), ваш звонок будет автоматически перенаправлен на линию МФЦ. Прием звонков по услугам МФЦ осуществляется с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной день.

Привычные номера телефонов, которые закреплены в территориальных отделах МФЦ и указаны на портале, также доступны для приема звонков.

МФЦ Челябинской области напоминает жителям региона: информация по получению государственных и муниципальных услуг, адреса и контакты офисов МФЦ в муниципальных образованиях, способы предварительной записи, в том числе сама предварительная запись или её отмена, а также проверка статуса поданного заявления доступна онлайн на портале МФЦ Челябинской области. Обращаясь за информацией на портал МФЦ региона, вы в значительной степени экономите свое личное время.

Источник: https://pravmin.gov74.ru