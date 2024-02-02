Озёрск в лицах. Ольга Потеряева.

Ольга Потеряева - лидер волонтерской деятельности детей и подростков в Озерском городском округе. В течение 14 лет руководит общественной волонтерской организацией СМИК (Союз Молодежных Инициативных Команд). 2023 год стал для Ольги Леонидовны годом признания её заслуг: она стала победителем в XX областном конкурсе социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Доброволец (волонтер) года» от Законодательного собрания Челябинской области и в новом проекте Госкорпорации «Росатом» «Новые Созидатели» в номинации «Инициатива». Энергичная, деятельная, неравнодушная Ольга рассказала нам о выборе своего призвания, о значении грантов, благодаря которым удалось реализовать множество социальных проектов, и, конечно, о своих воспитанниках – добрых, честных, отзывчивых, увлечённых.