Новые законы для россиян – изменения в феврале 2024 года.

Подборка важных законов и правил, которые заработают в феврале 2024 года и коснутся многих россиян:

Индексация социальных выплат

С 1 февраля власти проиндексируют более 40 социальных выплат на 7,4%. В частности, будет проиндексирован и материнский капитал: в этом году он составит более 630 тыс. рублей на первенца и почти 834 тыс. рублей на второго и на последующих детей. А единовременное пособие, которое предоставляется при рождении ребенка, вырастет до 24,6 тыс. рублей.

Предусмотрено также повышение выплат инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда и другим гражданам.

Информирование о вкладах

Банки будут обязаны бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов. Например, по срочным вкладам это нужно будет сделать не позднее чем за пять дней до истечения срока. Информировать будут способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

Контроль деятельности банков и микрокредитных организаций

Деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с граждан смогут контролировать судебные приставы. Ранее Федеральная служба судебных приставов контролировала только деятельность профессиональных коллекторских организаций. Кроме того, теперь должник и кредитор могут взаимодействовать по электронной почте и через портал «Госуслуги».

Применение специальных экономических мер

С 1 февраля российские экономические санкции будут применяться не только к зарубежным компаниям, но и к отечественным юридическим лицам с иностранным участием более 50%. Уточняется и дополняется перечень операций, на которые могут быть направлены специальные экономические меры, – например, допускается блокировка денежных средств и имущества. Также вводятся ограничения и по приему ставок для участников азартной игры, в отношении которых применяются отдельные специальные экономические меры.

Регулирование хостинга

Запрещается деятельность провайдеров хостинга (сервисов для размещения сайтов), не включенных в реестр Роскомнадзора. Это норма вступившего ранее в силу закона, согласно которому провайдерами хостинга могут быть российские юрлица, чьи вычислительные мощности находятся на территории страны. Изменения повышают требования к защите информации и позволяют отсеять хостинг-компании, размещающие противоправный контент.

Добровольная пожарная охрана

Упрощен порядок создания и деятельности территориальных и объектовых добровольных пожарных подразделений. Определены права, обязанности и требования к добровольным пожарным, участвующим в деятельности этих подразделений. Закон направлен на развитие волонтерской деятельности в стране.

Допуск и доступ к гостайне

Приняты дополнительные законодательные меры по защите государственной тайны. ФСБ РФ сможет давать заключение о нецелесообразности допуска к ней, которое будет носить обязательный характер. Основанием для отказа в допуске к гостайне может стать наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства, вида на жительство. Упрощена процедура допуска к гостайне граждан, призванных на военную службу или военные сборы.

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С 1 февраля расширяется состав сведений, включаемых в перечни домов, подлежащих государственной кадастровой оценке. В них войдут данные о том, что жилое помещение находится в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, или оно непригодно для жизни.

С 1 февраля срок исправления ошибок в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) будет уменьшен с трех до одного месяца. Кроме того, теперь после исправления ошибки допускается увеличение площади участка не более чем на 10% или уменьшение на 5%.

С 1 февраля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет вести реестр коллекторских организаций, а также банков и микрофинансовых организаций, имеющих подразделения, занимающиеся возвратом долгов. ФССП будет контролировать деятельность компаний из этого списка.

С 24 февраля обжаловать решение должностных лиц по лицензированию можно будет в досудебном порядке. Подать жалобу можно на портале «Госуслуги» в течение 30 дней. Она будет рассмотрена в течение 15 дней.

С 27 февраля ужесточаются требования к пищевым добавкам. Изменятся перечни разрешенных пищевых добавок и препаратов, используемых при их приготовлении. Из последнего убрали 19 позиций и добавили 6 новых ингредиентов.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-fevrale-2024-goda_173001.html