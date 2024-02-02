Астрофизики предупредили о магнитной буре уровня G1 5 февраля.

Астрофизики предупредили о магнитной буре уровня G1 в понедельник, 5 февраля.
Соответствующий прогноз появился на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно сведениям специалистов, магнитная буря ожидается с 03.00 до 06.00. Они присвоили ей категорию G1, что означает слабая буря, 5 баллов из 9 возможных. С вероятностью 5% буря может перерасти в сильный шторм.
Магнитные бури могут вызывать головные боли, изменения артериального давления, раздражительность и усиление симптомов хронических заболеваний. Метеозависимым следует придерживаться рекомендаций лечащего врача относительно приема назначенных препаратов.
https://dostup1.ru/society/Astrofiziki-predupredili-o-magnitnoy-bure-urovnya-G1-5-fevralya_173096.html