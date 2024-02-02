Уроки труда вернутся в российские школы с 1 сентября 2024 года.

В 2024 году в российских школах появится новый предмет «Труд», который заменит существующий сейчас предмет «Технология». Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ, в программу будут включены обязательные модули, а также модули по выбору. Основной задачей уроков станет знакомство с миром профессий и приобретение базовых навыков работы с различными предметами.
На уроки труда с 1-го по 4-й классы будет выделен 1 час в неделю. Для каждого года обучения предусмотрены четыре модуля:
технологии, профессии и производство;
технологии ручной обработки материалов;
конструирование и моделирование;
информационно-коммуникативные технологии.
В 5 — 7-х классах на уроки труда будет отведено по два часа в неделю, в 8-м и 9-м классах — по одному часу. Будут введены обязательные модули и модули по выбору.
В числе обязательных модулей:
производство и технологии;
робототехника;
компьютерные технологии. Черчение;
технологии обработки материалов и пищевых продуктов;
3D-моделирование, прототипирование, макетирование.
В числе модулей по выбору — автоматизированные системы, животноводство и растениеводство. Также могут быть разработаны дополнительные модули с учетом социально-экономических потребностей регионов.
«Урок труда — яркий пример того, как ценный опыт советской школы можно наполнить новым смыслом, исходя из современных реалий и актуального запроса общества. Мы прививаем подрастающему поколению осознанные ценности труда, обучаем полезным навыкам. Учебные программы по предмету составляются с учетом наиболее востребованных на сегодняшнем рынке труда профессий»,
— прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Напомним, в 2023 году Госдума приняла поправки к закону «Об образовании», которые закрепили обязанность школьников трудиться. Теперь для привлечения ребят к труду разрешение родителей не потребуется.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/uroki-truda-vernutsya-v-rossiyskie-shkoly-s-1-sentyabrya-2024-goda/