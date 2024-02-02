Известный пианист сыграл озерчанам Шопена.

3 февраля в акустическом филармоническом зале Детской музыкальной школы №1 прошел концерт пианиста Филиппа Копачевского (г. Москва) и Уральского молодёжного симфонического оркестра под управлением Дмитрия Филатова (г. Екатеринбург) в рамках цикла музыкальных сезонов «Андрей Комаров приглашает».

В программе прозвучали фортепианные концерты ми минор и фа минор Ф. Шопена.

Лауреат международных конкурсов, солист Московской филармонии, пианист Филипп Копачевский снискал признание и благодарность озерской публики за виртуозное исполнение музыкальных произведений и эмоциональность. Не менее сильное впечатление произвел своим мастерством и Уральский молодёжный симфонический оркестр, подаривший публике свое прочтение Фредерика Шопена в ансамбле с пианистом.

Как и предыдущие программы, концерт состоялся по инициативе и при финансовой поддержке мецената Андрея Комарова в партнёрстве со Свердловской государственной филармонией.

После концерта была организована встреча Филиппа Копачевского с учащимися и педагогами музыкальной школы.

Справочно:

Филипп Копачевский родился в 1990 году в Москве. Окончил Центральную музыкальную школу, Московскую консерваторию и аспирантуру (класс профессора Сергея Доренского). Его концерты проходят по всему миру. Лауреат восьми международных конкурсов, в том числе Х Конкурса пианистов имени Шуберта (Германия) и Конкурса пианистов в Энсхеде (Нидерланды). Участник многих международных фестивалей, сотрудничал с известными дирижерами, среди которых Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Михаил Плетнев, Юрий Башмет, Александр Дмитриев, Станислав Кочановский, Конрад ван Альфен, Чарльз Оливьери-Монро, Евгений Бушков, Максим Венгеров, Пол Уоткинс. На сцене Концертного зала имени Рахманинова «Филармония-2» исполнил в один вечер все фортепианные концерты Чайковского в сопровождении Госоркестра России имени Светланова (дирижер – Станислав Кочановский). В сезоне 2016/2017 дал сольный концерт в Большом зале консерватории. Выпустил два альбома сочинений композиторов-романтиков, работает над записью произведений Брамса. Участник проекта «Звезды XXI века» Московской филармонии, один из наиболее востребованных ее солистов.

Уральский молодёжный симфонический оркестр (УМСО) был создан в 2006 году. Он был задуман как Филармоническая академия — высшая школа оркестрового мастерства для старейшего коллектива Свердловской филармонии — Уральского филармонического оркестра. Одним из первых преемственность отметил Юрий Башмет, назвавший УМСО «будущим уральских филармоников». Однако Молодёжный оркестр оказался успешен и как концертирующий коллектив. Ежегодно он готовит свыше 60 новых программ и проводит более 80 концертов. Традиционное обновление состава оркестра артисты, играющие в «Молодёжке» несколько лет, и мэтры, работающие с ним, оценивают положительно. Сегодня в оркестре 83 музыканта в возрасте от 18 до 33 лет. Это студенты и выпускники Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), Свердловского музыкального училища и Уральской государственной консерватории. В разные годы из «оркестровой академии» выпустились свыше 50 музыкантов, которые сегодня играют в 15 оркестрах в России и по всему миру от Испании до Китая.

С первого года существования коллектива с ним работали выдающиеся дирижеры-педагоги: народные артисты СССР Владимир Федосеев и Саулюс Сондецкис, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин, народный артист Республики Татарстан Рустем Абязов, концертмейстер оркестра Большого театра России, преподаватель Московской консерватории Михаил Цинман, всемирно известный скрипач и руководитель собственной школы в Кремоне (Италия) Сергей Крылов, концертмейстер Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Лев Клычков, народный артист России Дмитрий Лисс.

УМСО — участник значимых международных фестивалей в России и за рубежом. В России УМСО представлял программы на фестивалях «Вселенная — Светланов!» в Москве; Симфонический форум России, «Евразия», Bach-fest в Екатеринбурге; «Классика над Волгой» в Тольятти, «Филармониада» в Казани. Долгие годы сотрудничества связывают коллектив с Денисом Мацуевым, который ежегодно с 2016 года проводит в Екатеринбурге проект «Денис Мацуев представляет...», а также приглашал оркестр на свой фестиваль «Крещендо» в Екатеринбург, Сочи, Псков и Москву.

С 2014 года на базе УМСО в Свердловской филармонии проводится ежегодная Международная молодёжная оркестровая академия, в программу которой включены мастер-классы с выдающимися европейскими педагогами и дирижёрами, а также концертные выступления объединённого Международного молодёжного «Чайковский-оркестра».

Коллективом записаны три диска с музыкой Н. Мясковского (Naxos,2018), М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и А. Дворжака (Mirare. 2019).

Фото Льва Кириллова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/57091/