Зачем на работе нужно иметь сменную пару обуви.

Если у вас нет привычки переобуваться по приезде на работу, медики советуют скорее ею обзавестись. Нахождение в зимних сапогах или ботинках в теплом помещении на протяжении всего трудового дня плохо сказывается на здоровье ног.

«Если не снимать теплую обувь в помещении, есть риски столкнуться не только с неприятным запахом (ведь ноги от повышенной температуры начнут потеть), но и с кожными заболеваниями. От такого перепревания может развиться грибок. Интересно, что верхнюю одежду мы снимаем, а вот правилу переобуваться следуют немногие»,

— объясняют специалисты.

Утверждение, что ноги должно быть в тепле, действует для улицы. Когда же ноги парятся в зимней обуви, помимо угрозы кожной патологии возникает общий дискомфорт на фоне повышения температуры тела. Так что, если у вас на работе еще нет сменной пары комфортной обуви, не забудьте завтра взять ее с собой.

https://www.1obl.ru/news/zdorov/zachem-na-rabote-nuzhno-imet-smennuyu-paru-obuvi/