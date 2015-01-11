Владельца беспилотника наказали за полет над Челябинском

На три тысячи рублей оштрафован челябинец, «подвесивший» над коммунистическим митингом на площади Революции беспилотный летательный аппарат Sky hero, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Владелец квадрокоптера привлек к себе внимание сразу двух серьезных ведомств.

Вначале полетом над центром города, который состоялся 6 ноября — в преддверии 99-й годовщины Октябрьской революции там проходило памятное мероприятие, — занялась транспортная прокуратура Челябинска. Она возбудила в отношении владельца летательного аппарата административное дело по ч.2 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства).

Затем материалы расследования отправили в Управление Государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по УрФО. И уже эта высокая инстанция выписала «внешнему пилоту», как называют операторов квадракоптеров, небольшой, но обидный штраф.

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