11 декабря 2016 года в лесопарковой зоне у деревни «Новая Теча» состоялась 5-ая Юбилейная лыжная гонка «Новотеченская лыжня-2016».

Популярность этой гонки среди профессиональных лыжников-гонщиков и любителей растет год от года. Их число в этом году составило 112 человек из 17 городов и районных центров Челябинской области. С каждым годом состояние лыжно-кроссовой трассы «Новотеченская» улучшается, повышается её безопасность (как для профессиональных лыжников, так и для любителей лыжных прогулок с детьми), комфортность, чистота и качество подготовки.

В течение 2016 года данная лыжно-кроссовая трасса официально оформлена как спортивная площадка со своей парковочной автостоянкой. Генеральным спонсором лыжной гонки «Новотеченская-2016» при формировании призового фонда выступила торговая сеть «Монетка», руководитель Роман Заболотнов. Дополнительно, торговая сеть «Монетка» изготовила 5 красочных баннеров.

Среди участников гонки были представители не близких городов Челябинской области – Сатки, Трехгорного, Южноуральска, Златоуста.

Мужчины в возрасте от 19 до 60 лет сражались на дистанции 10 км, юноши 18 лет и младше, мужчины 60 лет и старше, а также женщины бежали 5 км. Старт для всех участников гонки был общим. Широкий стартовый коридор и трасса позволили спортсменам, в меру своей подготовленности, преодолеть дистанцию без падений и травм. Компактность круга в 2,5 км, накрученного серпантином, позволяла многочисленным болельщикам в полной мере насладиться бескомпромиссной спортивной борьбой лыжников разных возрастов. Поддержка зрителей приободряла лидеров, придавала сил ветеранам, вдохновляла самых юных.

На финише проигравших не было. Несмотря на определенную усталость, все получили заряд положительных эмоций, поздравления от коллег и знакомых. В немалой степени этому способствовала замечательная безветренная погода с температурой -6 градусов.

В гонке на 5 км среди юношей, победителем стал Спирин Максим (Красноармейский район), с результатом 14 минут 58 секунд, вторым – Очеретный Александр (Увельский), с результатом 15 минут 02 секунды, третьим – Бурцев Иван (г.Верхний Уфалей) – 15 минут 16 секунд.

Среди мужчин 60 лет и старше, 5 км гонку выиграл Бакланов Василий (г.Златоуст) – 15 минут 25 секунд, второй – Нилов Фёдор (г.Южноуральск) – 16 минут 12 секунд, третий – Губайдуллин Галимян (д.Новая Теча) – 16 минут 17 секунд.

В женской гонке на 5 км в абсолютном зачете победительницей стала Ижбердина Юлия (г.Касли) – 15 минут 43 секунды, вторая – Рукавцова Ирина (г.Челябинск) – 16 минут 27 секунд, третья – Рябова Алёна (г.Челябинск) - 17 минут 19 секунд.

Представительницы г.Озёрска не остались без наград.

В первой группе чемпионкой стала Поджарая Екатерина – 17 минут 46 секунд, третьей – Хлызова Вера – 19 минут 09 секунд.

Во второй группе второй стала Корпылева Анастасия – 17 минут 45 секунд.

В мужской гонке на 10 км уверенную победу одержал один из сильнейших лыжников Челябинской области - Сырвачев Александр (г.Челябинск), с результатом 26 минут 02 секунды, а следом на финиш «накатила» группа из шести спортсменов, завершивших гонку с интервалом в 0,1 секунды, друг за другом: второе место – Казанцев Максим (с.Миасское), третье – Прибе Иван (г.Верхний Уфалей), четвертый – Летягин Роман (г.Озерск), пятый – Дорожкин Эдуард (г.Челябинск), шестой – Волков Дмитрий (г.Еткуль), седьмой – Скулыбердин Павел (г.Челябинск). Далее ближайшими Озерскими лыжниками были Бедрягин Игорь – 13-ый, Цаплин Сергей – 14-ый, Ложкин Евгений – 15-ый, Кудинов Василий – 16-ый.

Приятной процедурой для участников было награждение в шести возрастных группах у мужчин, в четырех – у женщин. В абсолютном первенстве у мужчин наградили - первых шесть мест, а у женщин – пять.

После основных забегов на 5 и 10 км состоялся VIP-забег на 2016 метров, в котором приняли участие администрация Озерского городского округа и депутаты Городского собрания, Олег Костиков, Виталий Вельке, Евгений Иванов, Сергей Степанов, Сергей Орлов, Андрей Лучников, Сергей Гергенрейдер.

Хорошая организация соревнований, музыкальное сопровождение, благоприятная погода, отличная трасса – подтвердили высокий статус проведения лыжной гонки «Новотеченская – 2016».

Организатор гонки Галимян Губайдуллин

Фото Наталии Марковой