Вся нежность театра «Наш дом» – в подарок фестивалю «Снежность»

Великий Станиславский сказал когда-то: «Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только еще лучше». А как быть с детьми особыми? Теми, кто родился не такой как все? Для такого зрителя мало профессионализма, здесь нужна еще большая душа, самоотдача и желание дарить чудо. Многолетняя дружба Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» и Благотворительного фестиваля «Снежность» – одна из тех, которой можно гордиться. Участвовать в таком проекте большая честь и радость. Не случайно этот фестиваль признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

Идея фестиваля заключается в том, чтобы дать возможность ребятам из социально-незащищенных слоев населения приобщиться к искусству, красоте, гармонии, получить частичку тепла, внимание и заботу взрослых, которых им так не хватает в обычной жизни. Организует его Группа ЧТПЗ при поддержке Правительства Челябинской области, Правительства Свердловской области, Правительства Республики Татарстан. С 2015 года «Снежность» проходит под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. В этом году, кроме двух озерских театров – театра драмы «Наш дом» и театра кукол «Золотой петушок», в программе фестиваля приняли участие еще 10 театров из Москвы, Магнитогорска, Кургана, Набережных Челнов, Твери, Алметьевска, Оренбурга.

10 декабря артисты театра драмы и комедии «Наш дом» играли два спектакля «Добрый Хортон» в Кусинском областном реабилитационном центре. Это было первое путешествие озерской драмы в г.Куса. Красота вокруг завораживает: небольшой городок, в основном одноэтажный, затерянный в кольце величественных Уральских гор… Тот, кто придумал разместить в этом замечательном месте реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями – большой молодец. Чистый воздух, простор (здание находится на горе), чудесный вид. Самой природой здесь заложено все, что нужно для ощущения счастья и свободного полета.

Первое чувство не обмануло. Обитатели Кусинского реабилитационного центра, при всех своих физических ограничениях (большая часть – инвалиды-колясочники), и в самом деле не выглядели ни ущербными, ни жалкими. Мы увидели счастливых и свободных детей, активных, любопытных и очень ласковых. Артистов из Озерска встречали как дорогих гостей, тепло, радостно, с горящими глазами. И редкий зритель бывает настолько благодарным! Даже воспитатели следили за происходящим на сцене с той же чистой радостью, как и их подопечные.

Такое выступление - большая ответственность и счастье. Волновались все, а больше всех организатор и художественный руководитель Благотворительного фестиваля "Снежность" заслуженный артист РФ Александр Смышляев. Огромная ему благодарность за фестиваль, желание подарить сказку и чудо тем, кто в них больше всего нуждается!

На следующий день отправились в Первоуральск, где на огромный переполненный зал ДК ПНТЗ два раза подряд отыграли спектакль «Двенадцать месяцев». Вторая гастрольная поездка была особенно приятной еще и потому, что этот славный уральский город – родина двух замечательных артистов театра «Наш дом»: Андрея Сюськина и заслуженной артистки России Елены Шибакиной. Морозный озерский спектакль встречали с праздничным новогодним настроением. Менеджер фестиваля, заслуженная артистка России Ольга Стебунова тепло поблагодарила Озерский театр драмы и комедии «Наш дом», вручила Благодарственное письмо и милого Снеговичка – символ фестиваля «Снежность». После спектакля один шустрый мальчишка по имени Матвей на мой вопрос кто ему больше всех понравился, бодро ответил: «Мне понравились месяцы, а больше всех зимние, весенние, осенние и летние!».

Уже в сумерках, уставшие, но счастливые, прощались с гостеприимным Первоуральском. И вдруг повалил чудесный новогодний снег, совсем такой же, как в спектакле "Двенадцать месяцев". Вот и не верь после этого в силу искусства!

Юлия Клепикова

http://teatr-ozersk.ru