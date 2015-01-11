За нанесение ножевых ранений озерчанин задержан по «горячим» следам

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 123 происшествия, возбуждено 21 уголовное дело, раскрыто 15.

5 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, который 27 мая на пляже «Калибри» из сумки, принадлежащей несовершеннолетнему, тайно похитил сотовый телефон стоимостью 4800 рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

6 декабря в вечернее время в участковый пункт полиции, расположенный по ул. Космонавтов 15, обратился мужчина, 1961 года рождения с ножевыми ранениями. Потерпевший пояснил, что у него произошел конфликт с неизвестным у дома № 22 по ул. Уральская, в ходе которого ему было нанесено четыре ножевых ранения. Мужчина был доставлен в городскую больницу с диагнозом непроникающие колото-резанные раны грудной клетки слева. Он был госпитализирован в травматологическое отделение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, им оказался местный житель, 1979 года рождения. Незамедлительно были ориентированы наружные наряды полиции, вскоре по «горячим» следам он был задержан сотрудниками ДПС. Расследование уголовного дела продолжается.

8 декабря по ул. Октябрьская сотрудники полиции выявили гражданина, у которого при досмотре был обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В конце недели оперативники установили личность злоумышленника, который в начале декабря с территории строящегося торгового центра «Родной», расположенного в мкр. Заозерный, похитил навесное оборудование для трактора: ковш и гидромолот. Им оказался житель Кыштыма, 1959 года рождения, который ранее работал на данном объекте. Похищенное имущество было изъято в ходе обыска жилища подозреваемого в Кыштыме. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

11 декабря по «горячим» следам сотрудники полиции раскрыли кражу аккумуляторной батареи из автомобиля ВАЗ-2107, стоявшего во дворе дома № 82 по пр. Ленина. Задержанный по подозрению в совершении кражи житель Озерска, 1991 года рождения, дал признательные показания.

В этот же день наряд патрульно-постовой службы на пр. К.Маркса выявили несовершеннолетнего, 1999 года рождения, у которого были обнаружены два свертка с веществом растительного происхождения. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Сообщи, где торгуют смертью»

Уважаемые жители Озерского городского округа, если у вас есть информация о фактах незаконного обращения с наркотиками, случаях их распространения и потребления, вовлечения в это молодёжь, а также располагаете информацией о наркосбытчиков и наркопритонах, просим вас сообщить об этом по «телефону доверия» Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск: 2-00-50 (круглосуточно) или 02.

Любое Ваше обращение в полицию о ставших известных Вам фактах продажи, хранения, выращивания, употребления наркотических средств не останется незамеченным.

Приглашаем на службу в полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области объявляет о наборе на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефонам: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Вместе с тем информируем, что возможность обратиться с заявлением, жалобой или предложением в сети Интернет реализована в каждом территориальном органе МВД России. Выбрать необходимое подразделение МВД России возможно по адресу: http://mvd.ru/contacts/sites либо пройти по ссылке: https://74.mvd.ru/request_main (ГУ МВД России по Челябинской области)

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефонам доверия», которые работают в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594;

в Управлении – 2-00-50.

Также по указанным номерам Вы можете сообщить любую информацию о преступлениях и правонарушениях. Все поступившие сообщения незамедлительно передаются в дежурную часть для незамедлительной регистрации и доклада начальнику Управления.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 29 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 16 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 13 выездов.

Было составлено 422 административных протокола:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 25 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 17 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 46 протоколов.

Осуществлено 6 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск