» Кому мешает новый дом?

На русскоязычной странице международного интернет-сервиса change.org, базирующегося в США, появилась обращение некоего Александра Иванова, адресатами которого являются глава администрации Озёрского городского округа Евгений Щербаков и руководитель Управления архитектуры и градостроительства Ольга Жаворонкова.

Автор обращения просит «остановить разрушение уникального архитектурного ансамбля и ухудшение условий жизни жителей квартала – строительство жилого дома "Театральный" и, возможно, перенести стройку в другое, более подходящее для этого место». В петиции утверждается, что «новый дом грубо вторгается в сложившийся ансамбль и подавляет собой величие и монументальность здания театра (кукол)».

В петиции на change.org использованы профессиональные термины: «высотная доминанта», «инсоляция» и пр., что может свидетельствовать о том, что ее автор (или авторы) имеют отношение к строительной отрасли. Напомним, в настоящее время в Озерске ведут или закончили строительство многоквартирных домов четыре частных конкурирующих компании.

За сутки петиция против строительства нового современного дома в Озерске набрала менее 40 голосов. После достижения планки в сто обратившихся она будет автоматически направлена в адрес Евгения Щербакова и Ольги Жаворонковой.

Озёрск.ру