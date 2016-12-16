Устав Озерска: хорошо забытое старое

На прошедших в среду публичных слушаниях по проекту нового Устава Озерского городского округа было как никогда многолюдно. Регистрационная комиссия слушаний с удивлением сообщила, что в актовом зале Собрания депутатов собралось 62 человека. Это можно считать рекордом, если помнить, что обсуждаемый вопрос вообще не предполагал какой бы то ни было интриги или дискуссии.

Все споры о новом порядке назначения/избрания главы муниципального образования отгремели пару лет назад, когда в федеральный закон о местном самоуправлении была внесена поправка, дающая право муниципалитетам избирать своего главу не на выборах, а по результатам конкурса. Тогда же в законодательные акты Челябинской области были внесены соответствующие поправки, и откорректированы уставы всех муниципальных образований, за исключением «закрытых» городов.

На ЗАТО новые поправки не распространялись, потому что в главном для нас законе «О ЗАТО» была определена «двуглавая система», включающая главу округа, избираемого депутатами из своего состава, и главу администрации, назначаемого по конкурсу.

Но в июне 2016 года в закон «О ЗАТО» внесли изменения, и пришел уже наш черед принимать новую редакцию Устава. Правда, «новой» эту редакцию можно считать с большой натяжкой. Фактически, в Озерске восстанавливается схема организации органов местного самоуправления, действовавшая в 1996-2010 годах. С той лишь разницей, что теперь Глава ОГО, одновременно возглавляющий местную администрацию, избирается не всенародно, а депутатами Собрания из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. И это, пожалуй, главный «минус» новой, сегодня – общей для всей России, схемы.

Зато у этой схемы есть два серьезных «плюса», которые теперь прописаны в озерском Уставе.

Первый «плюс»: жителям Озерска вернули право отзыва главы округа. Возвращение этого права совсем не означает, что мы теперь можем в любой момент указать на дверь не понравившемуся нам главе местной исполнительной власти. Процедура голосования по отзыву главы довольно трудоемка, к тому же «основанием для отзыва главы городского округа являются их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае подтверждения в судебном порядке». Не думаю, что когда-нибудь положения главы 14 нового озерского Устава будут применены, но сама возможность призвать нерадивого главу к ответственности не может не согревать душу гражданина.

И если первый плюс носит, так сказать «психологический» характер, то второй вполне серьезен. Те, кто говорит о возвращении «одноглавия», сильно ошибаются. Наоборот, отказ от схемы, когда глава округа одновременно возглавлял Собрания депутатов, возвращает самостоятельность двум ветвям местной власти: представительной и исполнительной. Более того, возникает система взаимоконтроля. И если депутатский контроль за деятельностью администрации существовал и раньше, то теперь возвращен механизм контроля со стороны главы исполнительной власти за нормотворческой деятельностью Собрания. Теперь «решение нормативного характера, принятое Собранием депутатов, может быть отклонено главой городского округа. В этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений». Воспользуется ли когда-нибудь глава ОГО «правом вето» - покажет время. История Озерска знает такие прецеденты.

Ко всему вышесказанному надо добавить, что, по общему правилу, описанные поправки в Устав начнут действовать после истечения срока полномочий нынешнего Собрания депутатов либо в случае прекращения полномочий действующего главы ОГО. Тут есть «пространство для маневра». По каком пути пойдет Озерск, станет ясно уже после Нового года. Пока же Собранию депутатов на ближайшем заседании предстоит принять новую редакцию Устава, одобренную участниками публичных слушаний.

Озёрск.ру