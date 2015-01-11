ХК «Гранит» выстоял и победил в гостевом матче с «Трактором-ЮХЛ»

Как показывает практика, в игровых видах спорта все серии (будь то серии из побед или серии из поражений) когда-нибудь заканчиваются. 10 декабря «Гранит» в матче с чебаркульской «Звездой» завершил свою серию из 10 побед подряд в официальных матчах (8 побед в Открытом чемпионате Челябинска и 2 победы в чемпионате Челябинской области). 13 декабря в упорнейшем поединке с третьей по рангу командой, представляющей легендарную хоккейную школу «Трактор» - «Трактор-ЮХЛ», будем надеяться, «Гранит» открыл новую победную серию.

«Трактор-ЮХЛ» (Челябинск) - ХК «Гранит» (Озерск) 2 : 4 (1:2; 1:1; 0:1)

Шайбы забросили: 5 мин – Д.Петрюк (Е.Алабугин, А.Демкин) 0:1; 15 мин – В.Шубников (Е.Алабугин) 0:2; 18 мин – И.Севанькаев 1:2; 36 мин – А.Демкин (Д.Петрюк) 1:3; 37 мин – В.Язовских (И.Севанькаев, Д.Мокрушев) 2:3; 44 мин – М.Куликов (Р.Шакиров) 2:4.

«Трактор-ЮХЛ» (Челябинск): Н.Подскребалин (вр); И.Кочетов, Я.Бяков, В.Рожков, И.Янюк, А.Глущенко, В.Павлов, И.Новиков, И.Ширяев, И.Сурков, И.Севанькаев, А.Сазонов, К.Колмагоров, И.Лапшин, Д.Мокрушев, М.Тостоган, В.Язовских, П.Котов, Д.Нероев, Е.Вдовин; М.Кох (зап.вр).

ХК «Гранит» (Озерск): Э.Сафин (вр); С.Егоров – В.Дыдыкин; С.Михайлов – И.Валеев – Е.Алабугин (к); М.Ковлягин – Г.Свирепо; П.Брюханов – А.Демкин – Д.Петрюк; И.Захаров – Д.Созинов; А.Кириллов – М.Куликов – Р.Шакиров; Д.Климов – В.Шубников; В.Аникеев, А.Савицкий; А.Киселев (зап.вр).

Штраф: 22 мин (1Х10) – 38 мин (Д.Петрюк 14 мин, Д.Созинов 12 мин, С.Михайлов 4 мин, П.Брюханов, В.Дыдыкин, Д.Климов, А.Кириллов).

Судьи: А.Закиров; Н.Шестаков, М.Болтов (все – Челябинск)

13 декабря ЛДС «ЧТЗ-Трактор» г. Челябинск. 200 зрителей.

Несмотря на то, что «Гранит» в этом сезоне дважды встречался в контрольных матчах с подопечными Станислава Шадрина (известного в прошлом игрока «Трактора» и в конце 90-х выступавшего за «Гранит»), в отчетном матче юные «трактористы» вновь удивили. К традиционной тактической выучке, технике владения клюшкой и коньками добавился совершенно сумасшедший настрой на игру – весь матч «трактористы» летали по льду, как маленькие ракеты, постоянно навязывая борьбу игрокам «Гранита» на каждом метре площадки.

Тем не менее, «Гранит» начал игру, сразу переведя шайбу в зону челябинцев, закружив свою привычную карусель из быстрых передач со сменой мест игроков и попыткой вывести игрока на завершающий бросок без противодействия. Пару раз это удалось, но уверенно действовал в «раме» голкипер хозяев Никита Подскребалин (кстати, один из голкиперов «Белых Медведей»).

А на третьей минуте челябинцы ответили острейшей контратакой, и уже Эмиль Сафин дважды принимает на себя броски игроков «Трактора».

Еще через минуту очередная «карусель», устроенная в зоне хозяев тройкой Артема Демкина все-таки завершилась выводом на «чистый» лед Дмитрия Петрюка (защитники «Трактора» просто потеряли его чуть левее своего «пятака»), который точно уложил шайбу в сетку ворот хозяев.

К середине первого периода стало видно преимущество «Гранита» в позиционных атаках, но «трактористы» остро контратаковали. В ходе одной из таких «контр» хозяев уже Эмиль Сафин дважды делает фантастические спасения, реагируя на убойные броски в упор.

За пять минут до конца периода уже «Гранит» выходит в контратаку: это Виктор Шубников в своей зоне выигрывает борьбу за шайбу и на скорости выходит в среднюю зону. Далее передача на Евгения Алабугина, который входит в зону «Трактора» и делает точную передачу на накатывающегося на «пятачок» Шубникова – 2:0.

Вскоре «Гранит» получает двухминутное удаление и ударная пятерка «Трактора» (Ширяев, Сурков, Севанькаев, Язовских, Тостоган)после более, чем минутного розыгрыша шайбы в зоне гостей, все-таки продавливают нашу оборону и с «пятачка» проталкивают шайбу за линию ворот.

Игра обостряется: у «Гранита» вновь удаление плюс дисциплинарный штраф, последние полторы минуты периода обороняемся сначала в три полевых игрока, потом в четыре, Сафин выручает, как минимум, в двух сложнейших моментах.

Начали второй период в четыре полевых игрока, только появился пятый, как вновь следует удаление. Сложно играть шесть минут подряд в меньшинстве (в формате 3Х5, 4Х5): мало того, что теряется инициатива, так еще приходится постоянно делать перестановки в звеньях. Но все-таки сумели отбиться и к середине второго периода перевести игру вновь в зону хозяев, а тут и удаление у «Трактора» подоспело.

В это промежуток времени во всей красе проявил себя голкипер хозяев: Игорь Валеев, Валерий Дыдыкин, трижды подряд Игорь Захаров расстреливали Никиту Подскребалина с различных дистанций, но он был непробиваем. Но этот натиск «Гранита» привел к еще одному удалению у хозяев, и «желто-черным» потребовалось 40 секунд, чтобы в формате 5х4 реализовать свое преимущество: Дмитрий Петрюк от синей линии бросил по воротам, где на «пятачке» полет шайбы изменил Артем Демкин, выигравший позицию у защитника хозяев.

Но, как говорится «недолго музыка играла». Не прошло и полутора минут, как «трактористы» вновь приблизились к «Граниту» на расстояние одного точного броска. Наши завозились с шайбой в чужой зоне. Последовал перехват и двое игроков хозяев убежали в отрыв. Влад Язовских блестяще использовал возможность сыграть «за счет партнера», сымитировав передачу, сам точно бросил в дальний угол ворот «Гранита».

Казалось, что точку в матче поставил Максим Куликов на 44 минуте, который получив на скорости передачу от Рината Шакирова виртуозно ушел от двух защитников хозяев и точно бросил в «домик» голкиперу «Трактора» - 4:2. Но так только казалось – за дело взялись арбитры: у «Гранита» следуют удаления одно за другим (49, 50, 52, 53, 59 минуты), причем, как минимум два из них вызывают очень большие сомнения.

В то же время явные нарушения на игроках Озерска остаются без всяких последствий. Причем, что удивительно, два из трех арбитров (Закиров, Болтов) обслуживали игру в Озерске со «Звездой», и тогда к ним никаких претензий не было – все их решения были строго аргументированы и понятны. Что с ребятами случилось в этом матче? Непонятно, поэтому спишем на молодость и «издержки роста».

Ну, а «Гранит» в этой сложнейшей ситуации смог отстоять свои ворота в неприкосновенности и, более того, мог и увеличить счет, когда Артем Демкин на 58 минуте чисто вышел 1Х0, но не смог переиграть голкипера хозяев.

Финальный свисток арбитров зафиксировал тяжелейшую победу нашей команды со счетом 4:2 (и теперь становится понятно, как «трехгорка» «умудрилась» проиграть «Трактору» 1:6).

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский

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