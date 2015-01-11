В Озерске пресечена деятельность подпольного казино

В ночь с 9 на 10 декабря сотрудники экономической безопасности и противодействию коррупции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с коллегами из Отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерск в ходе специальной операции пресекли деятельность подпольного казино, расположенного в гаражном кооперативе по ул. Челябинская 12. В помещении второго этажа магазина «Валера» осуществлялась незаконная игра в покер.

В ходе мероприятия были изъяты покерный стол, фишки, карты и денежные средства в сумме 30900 рублей.

В настоящее время проводится доследственная проверка. За незаконную организацию и проведения азартных игр организаторам подпольного казино грозит уголовное ответственность по ст. 171.2 УК РФ.

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск