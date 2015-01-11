Молодые музыканты дарили мелодии любви

17 декабря 2016 года на сцене Дома Культуры им.А.С. Пушкина состоялся концерт модных, стильных, необычных, ярких и талантливых ребят, участников оркестра духовых и ударных инструментов "Ритм" под руководством дирижера Льва Диденко. Молодые музыканты были на высоте и делали большое дело от всей души, что чувствовали зрители в зале и все, кто был за кулисами.

Концертная программа удивила своей оригинальностью, импровизацией и озорством. Большое удовольствие зрители получили от выступления воспитанников кадетского корпуса МОУ СОШ №22 г. Озерска. Кадеты с огромным энтузиазмом исполняли музыкальные композиции на ударных инструментах.

Вокалисты ДК им.А.С.Пушкина Дарья Яскина и Диана Юсупова поделились своей энергией и любовью к музыке в песнях. Бессменный король эстрадного инструментализма - саксофон - звучал в исполнении Леонида Двинских.

Многогранность эстрадной музыки чувствовалась в исполнении пьесы с необычным названием "Желтый верблюд" гитаристом Евгением Глазуновым. Максим Антонов исполнил "Аккордеонное буги".

В заключение концерта в исполнении оркестра звучала мелодия любви, очень нежная душевная и романтическая мелодия, которую все благодарные зрители унесли в своих сердцах.

Заведующий структурным подразделением

ДК им.А.С.Пушкина

Марина Золотарева