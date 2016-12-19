ЕГЭ-2017: подготовка к экзамену по информатике

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по информатике продолжают серию публикаций с советами для выпускников от разработчиков экзаменационных заданий из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Подготовку к единому государственному экзамену по информатике и ИКТ следует вести параллельно с изучением предмета в школе. Очень полезно будет в конце каждой темы выполнять задания из демоверсии и аналогичные им задания открытого банка ЕГЭ, проверяющие знания по изученной теме.

Для того чтобы узнать, какие задания проверяют изученное содержание, следует проанализировать опубликованный на сайте ФИПИ кодификатор проверяемых элементов содержания. Стоит также ознакомиться с обобщенным планом экзаменационной работы (приложение к спецификации экзамена), обратив внимание на то, какова предполагаемая сложность каждого из заданий и рекомендуемое время на его выполнение, какие требования к подготовке выпускников оно проверяет. Эти данные помогут самостоятельно оценить свою подготовку.

Работать с типовыми тренировочными вариантами имеет смысл только на заключительном этапе подготовки к экзамену, когда пройдены все темы и освоено все содержание.

Значительное количество баллов на экзамене по информатике и ИКТ приносит участнику успешное выполнение заданий по программированию. Все фрагменты алгоритмов и программ приводятся в варианте на пяти языках программирования, эти фрагменты эквивалентны. Проверяется не знание синтаксиса конкретного языка программирования, а умение читать, формально исполнять и анализировать алгоритмы.

Вместе с тем, школьная информатика не сводится целиком к программированию, она гораздо шире. Для успешной сдачи экзамена требуется знать основы математической логики, теоретические основы кодирования информации, компьютерного моделирования, технологий электронных таблиц и компьютерных баз данных.

Высокий балл на экзамене нельзя получить, не умея распознавать фрагменты из списка обязательных к изучению алгоритмов. Этот список приводится в конце кодификатора.

Последнее, самое сложное задание, требует от экзаменуемого самостоятельно написать эффективную программу для решения определенной задачи.

«Пишите программу на хорошо знакомом вам языке программирования. Главное – разработать и корректно записать правильный и эффективный алгоритм решения задачи. Задания проверяются и оцениваются экспертами, при оценке не учитываются мелкие синтаксические ошибки, описки и прочие огрехи», - советует председатель федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ Вячеслав Лещинер.

Программа может быть написана на любом языке программирования, можно использовать стандартные библиотеки процедур и функций. При этом надо иметь в виду, что использовать компьютер на этапе решения заданий и ввода ответов нельзя, поэтому в распоряжении участника экзамена не будет среды программирования и возможности отладить программу.

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