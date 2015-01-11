Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 22 декабря, 19:00
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Декабрь 2016 (208)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Август 2016 (410)
Июль 2016 (446)
Студия ТВ9 Озерск
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Культура

Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Главное в этом мире не то, где мы стоим,

а то, в каком направлении движемся.

С учителем начальных классов Людмилой Михайловной Вострухиной мы познакомились в фойе «Нашего дома» на открытии 69-го театрального сезона. Был «День в театре». Увлеченные поисками ключевых букв для спасения Буратино (сказка-игра «Золотой ключик») ученики ее второго класса и не подозревали, что в этот момент решается их судьба на ближайший учебный год.

А потом была моя первая встреча с классом. Активные, очень открытые, отзывчивые. Не слишком часто бывают в театре драмы (ближе к школе №25 находится театр кукол), мало кто из ребят смог похвастаться походами в театр с родителями. Редкие счастливчики радостно откликались на фотографии детских спектаклей: «Мы смотрели это с мамой!».

В течение года им предстоит интересная жизнь! Узнать больше о театре, научиться понимать этот волшебный мир, видеть на сцене больше, чем обычные зрители. А предложение в перспективе устроить театральную битву с родителями ребята встретили с полным восторгом. По плану театральных занятий предполагается, что во второй половине учебного года будем устраивать состязания на лучшее знание театра, а закончится это общегородским театральным сражением между всеми одиннадцатью театральными классами города Озерска. Награждение победителей состоится в мае на закрытии детского театрального сезона!

Как привлечь к погружению в театр родителей? Когда составлялась программа театрального класса, эта идея витала в воздухе. Воскресный поход в театр – всегда праздник для ребенка, это все знают. Посидеть рядышком в зрительном зале, посмотреть спектакль, а потом еще и обсудить, незаметно вложив в детскую душу добрые, светлые мысли.

На родительском собрании о знакомстве с театром выслушали с интересом. Возможность побывать за кулисами тоже всем понравилась. Правда, до театра в назначенный день дошли далеко не все, но и несколько самых активных родителей для начала было очень даже неплохо. В практике театральных экскурсий – это вообще был первый опыт, когда дети вместе с родителями знакомились с закулисным миром. Тут же устроили и первую маленькую, тренировочную битву на лучшее знание спектаклей «Нашего дома». На вопросы по детскому репертуару отвечали дети, а за правильный ответ по вечерним спектаклям балл получали родители. Детскому счастью не было предела! Родителям приходилось туговато: из всех участвовавших в экскурсии только одна мамочка оказалась заядлой театралкой, остальные встречали каверзные вопросы смущенным пожатием плеч.

Маленькой дружной компанией мы обошли весь театр, и более благодарных экскурсантов надо еще поискать! Слушали с великим интересом, задавали вопросы. В итоге, вместо обычных часа-полутора, бродили по театру два часа и не заметили, как пролетело время.

«Прошло две недели, а они до сих обсуждают эту экскурсию, - рассказывает Людмила Михайловна. - Одним кабинет художника больше всего понравился, другим – гримерный цех. Рассказывают про круг и кольцо. Я вот и не запомнила люк под сценой, а их это очень заинтересовало. Начинают между собой новыми театральными словечками обмениваться. Недавно проходили мы с ними слово «фойе», так они в один голос: это в театре! Те, кто пропустили экскурсию в театр, до сих пор локти кусают. В новогодние праздники собираемся на «Двенадцать месяцев», потом еще и об этом отзывы напишем, да постараемся так, чтобы с учетом уже полученных знаний о театре».

Впереди этот замечательный класс ждет еще множество интересных встреч с театром. Обсуждения увиденных спектаклей, беседы об истории театра, встречи с артистами, театральные битвы. То ли еще будет!

Предлагаем вашему вниманию выдержки из детских отзывов на ту памятную экскурсию. В этих простых безыскусных словах обаяние детства, чудо познания удивительного мира под названием «Театр»:

«Оказывается, театр состоит из семи небольших этажей, на каждом из которых находятся элементы для сотворения спектаклей. Оказывается, все твердые предметы заменяются мягкими. В театре мне понравилась сцена, подвал, костюмы и фасад театра».

Мальцев Матвей.

«Мы узнали, что на сцене есть потайные люки и видели место, где сидит суфлер, который подсказывает артистам текст. Еще нас водили под купол театра, там очень высоко и страшно. Мне понравилось больше всего под сценой, там очень интересно».

Мухамедшин Леонид.

«Мы ходили на экскурсию в театр. Я увидел гримерную, где актеры готовятся к выходу на сцену. Еще я видел настоящую саблю. Узнали, что в театре есть привидения. Узнали, как артисты попадают на сцену с вращающегося подиума. Мне понравилось примерять шляпу и думать, что я артист».

Андреев Никита.

«Театр «Наш дом» - это большое красивое здание с колоннами. Когда заходишь в него, то кажется, что попадаешь в сказку. Нам показывали сцену и каждый уголок театра. Рассказывали о жизни актеров и их нелегкой работе. В подвале мы увидели волшебное колесо, которое позволяет крутить сцену, когда на ней неожиданно появляется актер, который пролезает через узкое отверстие в сене.

Нам рассказывали о работе гримера, который различными красками делает актера ярче на сцене. А костюмер шьет своими руками костюмы. В театре особенно понравилось, что актеры превращаются в сказочных героев. Это была незабываемая экскурсия».

Екименкова Виктория

«Недавно мы ходили в очень удивительное место – театр «Наш дом». Там мы увидели жизнь театра изнутри. Побывали в гримерных, костюмерных, комнатах художников и дизайнеров, а также под сценой и под крышей театра. А сколько интересного мы узнали! Для постановки спектакля требуется огромный труд многих людей. Актеры репетируют, портные шьют костюмы, гримеры продумывают грим, дизайнеры декорируют сцену. Больше всего мне понравилось под сценой, я ни не знала, насколько там все сложно и взаимосвязано».

Корнева Вероника

Подготовила Юлия Клепикова

Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Ключевые теги: театр драмы.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Особо опасная профессия – Человек
» Интервью с Андреем Лучниковым. ВИДЕО
» Интервью с Вадимом Каримовым. ВИДЕО
» Кому мешает новый дом?
» Алексей Лучников подписал контракт с клубом ВХЛ «Южный Урал» (Орск)
» На трассе Слюдорудник-Кыштым водитель обнаружил страшную находку
» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО
Обсуждаемые новости
» Особо опасная профессия – Человек
» Выпуск тридцатилетней выдержки
» Интервью с Андреем Лучниковым. ВИДЕО
» Кому мешает новый дом?
» Слово в защиту депутатов
» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО
» Интервью с Вадимом Каримовым. ВИДЕО

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги