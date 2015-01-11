Новая жизнь театрального класса. Первые открытия!

Главное в этом мире не то, где мы стоим,

а то, в каком направлении движемся.

С учителем начальных классов Людмилой Михайловной Вострухиной мы познакомились в фойе «Нашего дома» на открытии 69-го театрального сезона. Был «День в театре». Увлеченные поисками ключевых букв для спасения Буратино (сказка-игра «Золотой ключик») ученики ее второго класса и не подозревали, что в этот момент решается их судьба на ближайший учебный год.

А потом была моя первая встреча с классом. Активные, очень открытые, отзывчивые. Не слишком часто бывают в театре драмы (ближе к школе №25 находится театр кукол), мало кто из ребят смог похвастаться походами в театр с родителями. Редкие счастливчики радостно откликались на фотографии детских спектаклей: «Мы смотрели это с мамой!».

В течение года им предстоит интересная жизнь! Узнать больше о театре, научиться понимать этот волшебный мир, видеть на сцене больше, чем обычные зрители. А предложение в перспективе устроить театральную битву с родителями ребята встретили с полным восторгом. По плану театральных занятий предполагается, что во второй половине учебного года будем устраивать состязания на лучшее знание театра, а закончится это общегородским театральным сражением между всеми одиннадцатью театральными классами города Озерска. Награждение победителей состоится в мае на закрытии детского театрального сезона!

Как привлечь к погружению в театр родителей? Когда составлялась программа театрального класса, эта идея витала в воздухе. Воскресный поход в театр – всегда праздник для ребенка, это все знают. Посидеть рядышком в зрительном зале, посмотреть спектакль, а потом еще и обсудить, незаметно вложив в детскую душу добрые, светлые мысли.

На родительском собрании о знакомстве с театром выслушали с интересом. Возможность побывать за кулисами тоже всем понравилась. Правда, до театра в назначенный день дошли далеко не все, но и несколько самых активных родителей для начала было очень даже неплохо. В практике театральных экскурсий – это вообще был первый опыт, когда дети вместе с родителями знакомились с закулисным миром. Тут же устроили и первую маленькую, тренировочную битву на лучшее знание спектаклей «Нашего дома». На вопросы по детскому репертуару отвечали дети, а за правильный ответ по вечерним спектаклям балл получали родители. Детскому счастью не было предела! Родителям приходилось туговато: из всех участвовавших в экскурсии только одна мамочка оказалась заядлой театралкой, остальные встречали каверзные вопросы смущенным пожатием плеч.

Маленькой дружной компанией мы обошли весь театр, и более благодарных экскурсантов надо еще поискать! Слушали с великим интересом, задавали вопросы. В итоге, вместо обычных часа-полутора, бродили по театру два часа и не заметили, как пролетело время.

«Прошло две недели, а они до сих обсуждают эту экскурсию, - рассказывает Людмила Михайловна. - Одним кабинет художника больше всего понравился, другим – гримерный цех. Рассказывают про круг и кольцо. Я вот и не запомнила люк под сценой, а их это очень заинтересовало. Начинают между собой новыми театральными словечками обмениваться. Недавно проходили мы с ними слово «фойе», так они в один голос: это в театре! Те, кто пропустили экскурсию в театр, до сих пор локти кусают. В новогодние праздники собираемся на «Двенадцать месяцев», потом еще и об этом отзывы напишем, да постараемся так, чтобы с учетом уже полученных знаний о театре».

Впереди этот замечательный класс ждет еще множество интересных встреч с театром. Обсуждения увиденных спектаклей, беседы об истории театра, встречи с артистами, театральные битвы. То ли еще будет!

Предлагаем вашему вниманию выдержки из детских отзывов на ту памятную экскурсию. В этих простых безыскусных словах обаяние детства, чудо познания удивительного мира под названием «Театр»:

«Оказывается, театр состоит из семи небольших этажей, на каждом из которых находятся элементы для сотворения спектаклей. Оказывается, все твердые предметы заменяются мягкими. В театре мне понравилась сцена, подвал, костюмы и фасад театра».

Мальцев Матвей.

«Мы узнали, что на сцене есть потайные люки и видели место, где сидит суфлер, который подсказывает артистам текст. Еще нас водили под купол театра, там очень высоко и страшно. Мне понравилось больше всего под сценой, там очень интересно».

Мухамедшин Леонид.

«Мы ходили на экскурсию в театр. Я увидел гримерную, где актеры готовятся к выходу на сцену. Еще я видел настоящую саблю. Узнали, что в театре есть привидения. Узнали, как артисты попадают на сцену с вращающегося подиума. Мне понравилось примерять шляпу и думать, что я артист».

Андреев Никита.

«Театр «Наш дом» - это большое красивое здание с колоннами. Когда заходишь в него, то кажется, что попадаешь в сказку. Нам показывали сцену и каждый уголок театра. Рассказывали о жизни актеров и их нелегкой работе. В подвале мы увидели волшебное колесо, которое позволяет крутить сцену, когда на ней неожиданно появляется актер, который пролезает через узкое отверстие в сене.

Нам рассказывали о работе гримера, который различными красками делает актера ярче на сцене. А костюмер шьет своими руками костюмы. В театре особенно понравилось, что актеры превращаются в сказочных героев. Это была незабываемая экскурсия».

Екименкова Виктория

«Недавно мы ходили в очень удивительное место – театр «Наш дом». Там мы увидели жизнь театра изнутри. Побывали в гримерных, костюмерных, комнатах художников и дизайнеров, а также под сценой и под крышей театра. А сколько интересного мы узнали! Для постановки спектакля требуется огромный труд многих людей. Актеры репетируют, портные шьют костюмы, гримеры продумывают грим, дизайнеры декорируют сцену. Больше всего мне понравилось под сценой, я ни не знала, насколько там все сложно и взаимосвязано».

Корнева Вероника

Подготовила Юлия Клепикова