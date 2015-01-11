Лосьоны массового поражения

В Иркутске трагедия. Считать гибель нескольких десятков человек «естественной расплатой за алкоголизм» может только конченый циник.

Правительство (в лице премьера) сообщило о намерении принять меры.

Эти меры принимают уже много лет.

В свое время сайт www.dostup1.ru сообщал, что «южноуральские наркологи предложили продавать спиртовые настойки боярышника, женьшеня и других растений только по рецепту – по мнению врачей, такая мера позволит снизить так называемый аптечный алкоголизм, приводящий к тяжким последствиям для здоровья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу минздрава Челябинской области».

Сразу было понятно, что это чушь, потому что «короли подпольного спирта» опередили эти вялые потуги наркологов переходом с аптечного ассортимента на парфюмерно-косметический. А что? Премьер ведь запретил «кошмарить малый бизнес»…

И понеслось.

Лосьон «Боярышник» легко можно купить и в Озерске. Без рецептов. Без талонов. За смешную цену.

Массово, правда, озерчане пока не травились. Вопреки российскому тренду последних лет. То ли поставщики добросовестные, то ли везёт пока.

Впрочем, и покупателям «лицензионной» продукции никто не обещал «доброго утра».

Например, в Петрозаводске и Карелии все чаще находят поддельный алкоголь.

Поэтому Государственный контрольный комитет опубликовал особенно часто встречающиеся марки контрафактного алкоголя. Вот весь список. Посмотреть фото продукции можно на официальном сайте.

1. Напиток винный «Портвейн 777», 1,5 литра, 18%.

2. Напиток винный «Портвейн 777», 0,7 литра, 18%.

3. Водка «Настоящая история классическая», 0,5 литра.

4. Водка «Настоящая история мягкая», 0,5 литра.

5. Водка «Артик лайн кедровая», 0,25 литра.

6. Водка «Артик лайн», 0,25 литра.

7. Водка «NORD STANDART», 0,5 литра.

8. Водка «ФИНСКАЯ СЕРЕБРО» («FINSKAYA SILVER»), 0,5 литра.

9. Водка «Беленькая Люкс», 0,5 литра.

10. Коньяк российский пятилетний «Старейшина», 0,5 литра.

11. Водка «ФИНСКИЙ стандарт люкс», 0,5 литра.

12. Водка «Озерская классическая», 0,5 литра.

13. Водка «Озерская Люкс», 0,25 литра.

14. Водка «Доброе застолье», 0,5 литра.

15. Водка «Русский формат чистоты», 0,25 литра.

Обратили внимание на «озерскую» продукцию? Правда, она уже никакого отношения к ЮУСВЗ не имеет, производят ее на других заводах. Но бренд остался. Слава осталась. И уже не самого приятного свойства…

А впереди – затяжной Новый год.

Берегите себя.

С наступающим…

Александр Волынцев