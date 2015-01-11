Православные Озерска делятся одеждой

В рамках акции «Щедрый вторник» приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска были собраны постельные принадлежности, обувь и одежда для пациентов двух психиатрических больниц, находящихся на территории Озерско-Кыштымского благочиния: в поселке №2 и поселке Новогорный Озерского городского округа.

Среди пациентов этих больниц немало людей, оставленных своими близкими и оказавшихся без крыши над головой.

Озерчане проявили отзывчивость, и за один рейс развезти гуманитарную помощь по адресам было невозможно.

В областную психиатрическую больницу №4 пос. Новогорный собранные вещи были переданы в день празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы, а в психиатрическое отделение ЦМСЧ-71 ФМБА России – в день празднования памяти Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.

Спасибо всем, кто принял посильное участие и не остался равнодушен!

Александр Волынцев