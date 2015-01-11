Совершили обыкновенное чудо – помогли человеку

В гости к Сергею Зырянову пришли благотворители с долгожданным и жизненно важным для него подарком – инвалидной электроприводной коляской.

Небольшая делегация в составе: заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, депутат Собрания депутатов Вячеслав Захаров и заместитель генерального директора по обеспечению деятельности ФГУП «ПО «Маяк» Светлана Макарова появились на пороге одной из квартир дома №22 по пр. К. Маркса, что называется, по зову сердца и по поручению своих товарищей – членов местного отделения ВВП «Единая Россия». Собравшиеся выполнили приятную миссию, которая по своей сути оказалась настолько же гуманна, насколько далека от какого-то бы ни было политического смысла: молодому тридцатилетнему озерчанину с ограниченными возможностями здоровья была вручена инвалидная электроприводная коляска.

- Этот подарок стал приятной неожиданностью перед Новым годом, у меня настоящий шок! После потери родителей средство для передвижения мне категорически необходимо, - удобно устроившись на сиденье и улыбаясь сквозь слезы, Сергей Зырянов попросил передать благодарность всем, кто помог ему в трудной жизненной ситуации. По его словам, через специализированную социальную службу он вряд ли смог так быстро решить проблему с инвентарем. Теперь молодой человек станет более самостоятельным: все хозяйственные дела по дому пойдут быстрее, а уж прогулки на свежем воздухе совершенно точно превратятся в приятное путешествие. Кстати, первое из них Сергей намерен совершить по родному проспекту К. Маркса.

Андрей Кузнеченков:

- Средства в размере 110 тыс. рублей, которые пошли на покупку коляски, были собраны членами и сторонниками местного отделения ВПП «Единая Россия» в ходе празднования ее 15-летия. Я искренне рад за Сергея – он сможет увидеть мир не из окна своей квартиры, и горд за коллег по партии, потому что мы сообща смогли сделать что-то хорошее.

На мой взгляд, благотворительность возникает там, где не работает система. Да, легче сидеть сложа руки и годами говорить о ее несовершенстве, и труднее собраться и помочь конкретному человеку. Система от этого лучше функционировать не станет, но это будет некий индикатор того, что нам в сфере соцзащиты еще много предстоит сделать.

Теплые слова поддержки высказал своему подопечному Вячеслав Захаров, на чьем избирательном округе проживает инвалид:

- Управляющая организация, которой я руковожу, знакома с Сергеем Зыряновым не первый год, мы неоднократно оказывали ему поддержку: уже установили водосчетчики и пандус. А когда узнали о том, что он мечтает о коляске, постарались подключить как можно больше людей.

Мы в «Единой России» много говорим о команде, и вот совместными усилиями нам удалось осуществить пусть небольшую, но заветную мечту человека с ограниченными возможностями здоровья. В преддверии Нового года это воспринимается как настоящее чудо.

Свою лепту в красивую благотворительную историю внес и ФГУП «ПО «Маяк». Светлана Макарова, находясь в гостях как официальное лицо, еще раз подтвердила социальную ориентированность градообразующего предприятия:

- Здорово, что за такой короткий промежуток времени с даты проведения торжественного мероприятия, где был организован сбор средств, удалось оказать помощь, в которой молодой человек очень нуждался. Если отвлечься от официоза, то по-человечески приятно видеть его счастливые глаза - и больше ничего не надо.

P.S. Организаторы акции подобрали для Сергея коляску, которая удобна в эксплуатации и легко проходит в двери лифта. Освоить технику помогут навыки, которым когда-то обучил своего сына отец, в крайнем случае, на помощь снова придут добрые люди.

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